خصومات تشجيعية من الجامعة الأميركية لمنتسبي شرطة دبي

قدمت الجامعة الأميركية خلال اللقاء الذي جمعها بشؤون الإدارة بشرطة دبي برئاسة اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام، خصومات تشجيعية لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي تصل إلى 20% لبرامج البكالوريوس و25% لبرامج الماجستير.

وتأتي هذه الخصومات ضمن برنامج إسعاد وفي إطار الجهود الرامية لدعم موظفي القوة، كونها توفر فرصة لتحفيز الموظفين على مواصلة دراساتهم العليا وتمكينهم من خلال تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، بعد استقباله الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات والوفد المرافق له، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب محمد مهدي العسماوي، رئيس قسم الرضا الوظيفي، والملازم ثان حسين علي الجزيري مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

وأكد اللواء الشريف خلال اللقاء حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون كافة مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية في إطار التعاون والتنسيق وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين شرطة دبي والدوائر والهيئات.

الجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي لديها 36 مبتعثاً في الجامعة الأميركية بالإضافة إلى 74طالباً من منتسبي القيادة، وتشمل التخصصات بكالوريوس الاتصالات ودراسات المعلومات، وبكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي، وبكالوريوس الفنون الجميلة في الاتصالات البصرية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.