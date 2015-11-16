فرنسا تتوصل إلى هوية الإرهابى الثامن المتورط فى تفجيرات باريس

قال الموقع الإلكترونى لإذاعة "أرتى أل إينفو" الفرنسية، إن جهات التحقيق الفرنسية توصلت لهوية الإرهابى الثامن المتورط فى أعمال العنف والتفجيرات الدموية، التى شهدتها باريس ليلة الجمعة الماضية، وقالت إنه يدعى صلاح عبد السلام، وأصدرت أمر بالقبض عليه ومذكرة توقيف دولية ضده.

وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن المتهم يدعى صلاح عبد السلام وهو مواطن فرنسى من أصل بلجيكى ولديه شقيقان أحدهما يدعى إبراهيم قُتل فى إحدى العمليات الانتحارية الجمعة، والآخر يدعى محمد وتم إلقاء القبض عليه فى مداهمات أجريت أمس فى مدينة مولينبيك فى بلجيكا.

وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن صلاح عبد السلام، هو صاحب السيارة التى وجدت أمس أمام مسرح باتاكلان وهى من طراز بولو سوداء اللون، وتم الوصول إلى إنه من كان يستقلها، وجاء بها على مسرح الأحداث وفقاً لرواية العديد من الشهود العيان.

ويشار إلى أن الشرطة الفرنسية ناشدت كل من لديه معلومات عن عبد السلام بإبلاغ السلطات ضمن تحقيقات هجمات باريس، وذكرت السلطات أن صلاح ولد فى 15 من سبتمبر عام 1989، فى العاصمة البلجيكية، بروكسيل، وهو بنى العينين، ويبلغ طوله 175 سنتيمتراً، يعتقد أنه واحد من ثلاثة أشقاء يشتبه فى تورطهم فى هجمات باريس، وهو مازال على قيد الحياة.



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