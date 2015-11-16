خروج قطار ركاب عن القضبان بعد مغادرته محطة مصر فى طريقه لإيتاى البارود

خرج قطار الركاب رقم 673 المتوجه من القاهرة إلى إيتاى البارود بالبحيرة عن القضبان بعد أمتار من قيامه من محطة مصر بمنطقة مزلقان النجيلة بين محطة مصر وإمبابة.

وقال مصدر مسئول، لـ"اليوم السابع"، إن خروج القطار عن القضبان أدى إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة- إيتاى، وتم استدعاء أوناش السكة الحديد من أجل رفع العربة التى سقطت من على القضبان وإعادتها لمسارها الطبيعى لاستئناف القطار رحلته وعودة الحركة المتوقفة.

يذكر أن نفس المنطقة بمزلقان النجيلة شهدت أكثر من واقعة لخروج قطارات من على القضبان، وكان آخرها أغسطس الماضى.

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