ضبط رئيس وحدة محلية ومحاسب وصيدلى بحوزتهم 14 ألف قرص مخدر فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط رئيس الوحدة المحلية بقرية سنهوا، أثناء قيادته سيارته الملاكى وبرفقته محاسب وصيدلى، وبحوزتهم 14 ألف قرص مخدر ومبلغ 74 ألف جنيه، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية وردت لمباحث منيا القمح، حول قيام رئيس الوحدة المحلية بسنهوا بترويج كمية من المواد المخدرة، فتمكنت مأمورية ضمت النقباء أحمد حسن ومحمود شكرى ومحمد فؤاد معاونى مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث وبإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من عمل كمين للمتهم، وتم ضبطه ويدعى "أحمد ع ت " 40 سنة رئيس الوحدة المحلية بسنهوا ومقيم عزبة تابعة للصنافين، وبرفقته كل من "باسم ع ع" 30 سنة صيدلى حر ومقيم كفر أبو الزقازيق، و"عبد الرحمن ع" 40 سنة محاسب ومقيم كفر أبو الزقازيق، أثناء تواجدهم بالسيارة رقم 87545 ملاكى شرقية قيادة وملك المتهم الأول، وضبط بحوزتهم 14 ألف قرص مخدر متنوع من عقار التامول والترامادول، ومبلغ مالى 74 ألف جنيه و300 دولار و3 هواتف، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.