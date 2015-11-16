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وزير التنمية المحلية يصل المنطقة الشمالية العسكرية لتسليم تعويضات السيول

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وزير التنمية المحلية يصل المنطقة الشمالية العسكرية لتسليم تعويضات السيول وزير التنمية المحلية يصل المنطقة الشمالية العسكرية لتسليم تعويضات السيول
وصل منذ قليل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى مقر المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية لتسليم التعويضات اللازمة لحوالى 150 مزارعا بمحافظة البحيرة عن الأراضى الزراعية التى أتلفتها السيول التى اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك تمهيدا لصرف باقى تعويضات المزارعين عن طريق البنوك المختلفة، ويشارك فى تسليم التعويضات اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ومسئولو صندوق تحيا .

من جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم صرف 1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه لفدان الخضروات و1800 لفدان الخرشوف والبطاطس.

وأضافت نائب المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 56 ألف فدان تعرضت للتلف بسبب السيول، وأن هذا الرقم قابل للزيادة بسبب عمليات الحصر التى لم تنته بعد للأراضى الزراعية التى تعرضت للغرق. وأشارت إلى أن الأراضى التى غرقت وتلفت المحاصيل بها سيتم صرف التعويضات لكل أصحابها.

وأوضحت نائب المحافظـ، أن هناك 150 من المزارعين الذين تضرروا من السيول، وغرقت أراضيهم سوف يتسلمون قيمة التعويضات وذلك بواقع 2000 جنيه للفدان، على أن يتم صرف قيمة التعويض كاملة للأراضى المزروعة بالخضروات، وصرف 80% من قيمة التعويض للأراضى المزروعة بالخرشوف والبطاطس، وصرف 50% من قيمة التعويض للأراضى المزروعة بالقطن والبنجر.

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