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بالفيديو..من أجل شراء توك توك يبيع أعضاء جسده بالرغم من حصولة على الماجستير

  • سياسية
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بالفيديو..من أجل شراء توك توك يبيع أعضاء جسده بالرغم من حصولة على الماجستير بالفيديو..من أجل شراء توك توك يبيع أعضاء جسده بالرغم من حصولة على الماجستير

مع تدهور الأحوال الاقتصادية فى وكثرة البطالة ومشاكل كثيرة يعانيها الشباب المصريين ، ويواجهها فى كل وقت ولايوجد حلول ولا وظائف  من ، فما الحل اذن ؟. فبسبب عدم وجود حل لهذه المشاكل جعل شاب يدعى أحمد جمال حاصل على ماجستير ودكتوراه يقف على سلالم نقابة الصحفين وسط مظاهرة لحاملى المجستير يطالبهم فيها بالتعين.وفى تصريحات لليوم السابع أوضح الشاب أحمد جمال خريج كلية الخدمة الاجتماعية ماجستير تخطيط اجتماعى الذى يبلغ عمره 26 سنة.

أنه مستعد أن يبيع كليته على الأقل ب 20 ألف جنية لمن يريد الشراء ، بالاضافة الى أنه أكد استعداده لبيع جزء من أعضاء جسده لأنه يبحث كثيرا عن وظائف ولم يجد .

وأشار أحمد الى أن المسئولين قالوا له اذهب اشتغل على توك توك أو حتى اشتغل بواب عمارة موضحا أنه لايستطيع شراء توك توك لكى يعمل عليه ولايوجد لديه صنعة يعمل بها فلم يجد حل أمامة غير أن يبيع كليتة حت يستطيع العيش في هذة الأيام الصعبة.

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