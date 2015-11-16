ننشر خطط مرور القاهرة والجيزة لمواجهة هطول الأمطار

وضعت إدارتا المرور بالقاهرة والجيزة خططا مرورية، لمواجهة أخطار هطول الأمطار، لتجنب الوقوع فى أى حوادث مرورية أو انزلاق السيارات أثناء مرورها أعلى الطرق والمحاور والكبارى بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى التى تدفع بسيارات شفط المياه من مطالع ومنازل الكبارى.

واستعدت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور بتعزيز الخدمات المرورية أعلى المحاور والميادين، لرصد أى كثافات مرورية ناتجة عن تراكمات مياه الأمطار مع انتشار أوناش الإدارة أعلى الميادين الهامة بالعاصمة لإزالة أى أعطال من شأنها إعاقة الحركة المرورية.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع أجهزة المحافظة للدفع بسيارات لإزالة تراكمات المياه أسفل الكبارى والأنفاق لعدم إحداث زحامات مرورية، والعمل على الانتقال إليها بشكل سريع لسحب المياه لعدم تفاقم الأزمات خلال أوقات الذروة الثلاث للزحام المرورى قبل خروج الطلاب من المدارس والعمال من أماكن عملهم والتى تعد من أكثر الأوقات التى تزدحم بها السيارات بالميادين.

كما تدفع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة بخدمات مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية لتسيير وإزالة المعوقات أمام قائدى المركبات بانتشار فرق أمنية ومرورية فى شوارع وسط العاصمة، بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى التى خصصت 20 سيارة لشفط المياه التى تنتج عن هطول الأمطار لإزالة المياه أولا بأول، تحسبا لزيادة الأمطار، ويأتى ذلك فى إطار خطة الطوارئ التى وضعتها مديرية الأمن.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور برفع درجة استعدادها القصوى، تحسبا لسقوط الأمطار بعد تنويه هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار بشكل كثيف، وتسعى الإدارة بالتنسيق مع الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة والمحافظة للقيام بعمليات شفط المياه أعلى مطالع ومنازل الكبارى.

كما سيقوم قطاع أكتوبر للإطفاء بعمليات شفط المياه بالميادين والمحاور وأمام المولات فى حالة سقوط الأمطار، كما حدث خلال الفترة الماضية بعد هطول الأمطار بمحور 26 يوليو وأمام هايبر، وتسبب فى توقف حركة المرور بالكامل أعلى الطرق، وتسعى الإدارة خلال الفترة الحالية بالتوجه إلى المحاور الرئيسية والميادين الهامة لإزالة أى تراكمات المياه قبل زيادة الأمطار.

وتدفع الإدارة برجال المرور والخدمات المرورية مزودين بأوناش وبيتش باجى أعلى الطرق السريعة لإزالة أى أعطال أو حوادث مرورية ناتجة عن هطول الأمطار وسحبها إلى جانب الطريق لعدم ظهور أى تكدسات مرورية.

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