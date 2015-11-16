زيدان يختار - لاعبه المفضل بعد ميسي ورونالدو.. ' من الممتع رؤيته وهو يلعب '

(إفي): أكد أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدير الفني لفريق الشباب بنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن البلجيكي إدين أزار هو لاعبه "المفضل بعد الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وقال زيدان في تصريحاته التي نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية يوم الأحد "أزار هو لاعبي المفضل بعد ميسي ورونالدو. من الممتع رؤيته وهو يلعب".

وشدد لاعب ريال مدريد سابقا "إذا ما رأيته يلعب في ريال مدريد؟ يمكنني الاكتفاء بالقول أني أحبه كلاعب".

وكان الدولي البلجيكي الذي انضم لصفوف تشيلسي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسي في عام 2013 مقابل 32 مليون جنيه استرليني، محل انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإنجليزية بعد أدائه الباهت مع "البلوز" منذ بداية الموسم الجاري.

وقال زيدان عن أزار "لا أشك في أنه سيستطيع استعاده مستواه الكبير في أقرب وقت".