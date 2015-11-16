وفد من مطروح برئاسة المحافظ ينظم وقفة بمطار شرم الشيخ دعما للسياحة

انطلق وفد من محافظة مرسى مطروح، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى رحلة طيران تضم 160 فردًا يمثلون المحافظة من العمد والمشايخ والشباب والمرأة ورجال الأعمال إلى شرم الشيخ لدعم السياحة.

ونظم الوفد وقفة أمس بمطار شرم الشيخ الدولى، ورفع المشاركون فى الوفد أعلام مصر ومحافظة مرسى مطروح، وهتفوا تحيا مصر، كما التحم مشايخ بوابة مصر الغربية أبناء مرسى مطروح، ومشايخ بوابة مصر الشرقية أبناء جنوب سيناء، فى إطار من الحب والتلاحم بميدان السلام على أرض السلام بشرم الشيخ، فى مسيرة أمتد فيها علم مصر بطول الميدان وألتف الجميع حوله، وقام محافظ جنوب سيناء بدعوتهم على العشاء بفندق سافوى بشرم الشيخ، ثم استمع الجميع فى مسرح منطقة سوهو اسكوير لعدد من الأغانى الوطنية والحماسية فى حب مصر.

وقال أبوزيد أن ذلك يأتى فى إطار دعم وتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ بعدد 160 من رجال الأعمال وأبناء قبائل المنطقة الغربية المخلصين، حيث انطلقت من مطار برج العرب على متن طائرة خاصة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح محافظ مطروح، أن أبناء المحافظة دائما يدعمون مصر فى جميع الأوقات لوطنيتهم الشديدة ووقوف عمد ومشايخ وشباب مطروح مع جميع أجهزة الدولة الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية.

وأكد أن القافلة تمثل جميع أبناء مطروح من العمد والمشايخ والشباب والمرأة ورجال الأعمال.

ومن جانبه أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سعيد بهذا التلاحم بين عواقل ومشايخ المحافظتين، وأن هذا أن دل على شيئ فانه يدل على أن ابناء الشعب المصرى يدا واحده ضد الإرهاب، ويقف على قلب رجل واحد فى حب مصر مصر خلف زعيمها وقائدها وربان سفينتها لبر الأمان السيد الرئيس عبد الفتاج السيسى، وان معدن الشعب الأصيل دائما وابدا ما يظهر فى الأزمات والشدائد.

وأضاف أن هذا التلاحم رسالة إلى جميع دول وشعوب العالم كله أن مصر عظيمة وبلد الأمن والأمان.

حضر المسيرة اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى مستشار المحافظ والمتحدث الرسمى، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض قيادات الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة.