إزالة 44 حالة تعدٍّ على مصارف بالإسكندرية وتسليم 6 عقارات لمقاول الهدم

نفذت حملة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عدة قرارات إدارية صادرة من الإدارة العامة لرى وصرف شمال البحيرة، بإزالة التعديات الواقعة على مصرفى القلعة وداير المطار بدائرة القسم.

تعينت الخدمات الأمنية اللازمة تحت إشراف اللواء مساعد الوزير أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية واللواء نائب المدير لقطاع شرق برئاسة مساعد المدير للأمن العام ومجموعات من الأمن المركزى وعناصر من القوات المسلحة وقوات نظامية وسرية ومهندسى الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة ومهندسى حى شرق بمعداتهم.

وتم تنفيذ عدد "44 " قرارا إداريا عبارة عن "عقارات خالية من السكان – أسوار"، وتم تسليم "6" عقارات لمقاول الهدم التابع لحى شرق، دون حدوث ما يخل بالأمن العام، وتحرر محضر إدارى قسم ثان الرمل.