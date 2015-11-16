وصول سفر 100 ألف و823 راكب و 9038 سائح بموانى البحر الأحمر

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الرسمي بأسم هيئة موانئ البحر،أن شهدت موانئ البحرالأحمر وصول و سفر 100 الف و 823 راكب بموانيها خلال شهر اكتوبر الماضى،بنسبة زيادة 2.2 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى و ذلك من خلال إستقبال 54 الف و 848 راكب و مغادرة 45 ألف و 975 راكب و ذلك بموانى سفاجا و الغردقة و نويبع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر،أن الموانئ شهدت وصول و سفر 9038 سائح و ذلك من خلال استقبال 4678 سائح و مغادرة 4360 سائح بموانى سفاجا و الغردقة و نويبع و شرم الشيخ والسخنة.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء سفاجا شهد وصول و سفر65 الف و487 راكب من خلال إستقبال 37 الف و 124 راكب و مغادرة 28 ألف و 363 راكب بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 34 الف و 700 راكب من خلال استقبال 17 الف و 559 راكب و مغادرة 17 الف و 141 راكب.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة أستقبال و مغادرة 636 راكب من خلال استقبال 165 راكب و مغادرة 471 راكب.

وأضاف مصطفى أن موانئ الهيئة شهدت وصول و سفر 9038 سائح خلال شهر أكتوبر الماضى و ذلك من خلال إستقبال 4678 سائح و مغادرة 4360 سائح حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 4774 من خلال إستقبال 2387 سائح و مغادرة 2387 سائح كما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 3358 سائح من خلال استقبال 1844 سائح ومغادرة 1514 سائح.

وفى نفس السياق شهد ميناء الغردقة وصول و سفر 963 سائح من خلال استقبال 341 سائح و مغادرة 352 سائح بينما شهد ميناء السخنة وصول و سفر 206 سائح باستقبال 103 سائح و مغادرة 103سائح .

وفى نفس السياق شهد ميناء شرم الشيخ استقبال 3 يخوت و مغادرة 4 يخوت سياحية.