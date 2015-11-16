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اليوم.. افتتاح المعرض الكبير للسلع الغذائية بنادى المنتزه بالإسماعيلية

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اليوم.. افتتاح المعرض الكبير للسلع الغذائية بنادى المنتزه بالإسماعيلية اليوم.. افتتاح المعرض الكبير للسلع الغذائية بنادى المنتزه بالإسماعيلية
يفتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، فى تمام الساعة السابعة مساء المعرض الكبير للسلع الغذائية الأساسية، والذى يقام فى نادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، ويتم من خلاله طرح كافة السلع بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، وذلك بالتنسيق التام مع مديرية والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

كما سيتم افتتاح العديد من المنافذ الغذائية فى جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطن البسيط.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وسعة الأفق معهم، وتيسيرتقديم الخدمات الجماهيرية لهم بشكل يليق بكرامة المصريين وفى أسرع وأقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.

كما أكد على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية للعمل على ضبط الأسعار لجميع السلع الأساسية من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال مراعاة ضبط آلية السوق فى الأسعار ومكافحة الغلاء.

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مصر 365

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