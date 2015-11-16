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اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهماً فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"

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اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهماً فى قضية "كتائب أنصار الشريعة" اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهماً فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"
تستكمل اليوم، الاثنين، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر، فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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