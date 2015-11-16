سلطنة عمان تدين التفجيرات الإرهابية فى لبنان وفرنسا

بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، فى ضحايا الهجمات التى وقعت فى العاصمة الفرنسية باريس، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس ولأسر الضحايا والشعب الفرنسى، آملاً للمصابين الشفاء العاجل.

وأدانت سلطنة عمان أمس- حسب وكالة الأنباء العمانية- وبشدة، وأعربت عن استنكارها العميق للاعتداءات والهجمات الإرهابية الآثمة التى وقعت فى باريس.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية "إن السلطنة تعرب عن مواساتها وتضامنها مع الشعب الفرنسى الصديق والحكومة الفرنسية ومع ضحايا هذه الأعمال اللاإنسانية والمنافية للفطرة والحضارة وسائر القيم والشرائع الدينية والسماوية".

من جهته أكد حميد بن على المعنى سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية أن العمانيين الموجودين فى فرنسا بخير ولم يتأثروا بالتفجيرات التى وقعت فى العاصمة الفرنسية الليلة قبل الماضية.

من جهة ثانية، أدانت سلطنة عمان واستنكرت بشدة وحزم التفجيرات الإرهابية الآثمة التى وقعت فى الضاحية الجنوبية من بيروت بالجمهورية اللبنانية.

وأعربت وزارة الخارجية فى بيان لها عن مشاعر المواساة لأسر الضحايا وتضامنها مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا، وتؤكد مجددا رفضها القاطع لكافة الأعمال الوحشية والممارسات اللاأخلاقية والمنافية للفطرة والحضارة وسائر القيم والشرائع الدينية والإنسانية.

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