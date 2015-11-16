الرئيس الروسى والعاهل السعودى يلتقيان على هامش قمة العشرين بتركيا

صرح مساعد الرئيس الروسى للشئون الدولية يورى أوشاكوف بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى اليوم الاثنين، مع عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المنعقدة فى مدينة أنطاليا التركية.

وأشار أوشاكوف- حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، إلى أن بوتين أجرى عدة مكالمات هاتفية مع الملك السعودى فى الآونة الأخيرة، واتفق معه على عقد لقاء ثنائى بينهما فى إطار قمة مجموعة العشرين فى تركيا، موضحا أن اللقاء سيركز على بحث العلاقات الروسية السعودية وأهم القضايا الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها تنسيق المجتمع الدولى فى عملية مكافحة الإرهاب.

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