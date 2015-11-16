أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الروسى والعاهل السعودى يلتقيان على هامش قمة العشرين بتركيا

Google+ Print
الرئيس الروسى والعاهل السعودى يلتقيان على هامش قمة العشرين بتركيا الرئيس الروسى والعاهل السعودى يلتقيان على هامش قمة العشرين بتركيا

صرح مساعد الرئيس الروسى للشئون الدولية يورى أوشاكوف بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى اليوم الاثنين، مع عاهل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المنعقدة فى مدينة أنطاليا التركية.

وأشار أوشاكوف- حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، إلى أن بوتين أجرى عدة مكالمات هاتفية مع الملك السعودى فى الآونة الأخيرة، واتفق معه على عقد لقاء ثنائى بينهما فى إطار قمة مجموعة العشرين فى تركيا، موضحا أن اللقاء سيركز على بحث العلاقات الروسية السعودية وأهم القضايا الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها تنسيق المجتمع الدولى فى عملية مكافحة الإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020