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المرصد السورى :طائرات فرنسية تستهدف مخازن اسلحة لداعش فى سوريا

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المرصد السورى :طائرات فرنسية تستهدف مخازن اسلحة لداعش فى سوريا المرصد السورى :طائرات فرنسية تستهدف مخازن اسلحة لداعش فى سوريا

>استهدفت غارات فرنسية على الارجح مخازن اسلحة ومعسكر تدريب فى مدينة الرقة، المعقل الابرز لتنظيم داعش فى سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاثنين.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "دوى على الاقل 36 انفجارا ليل الاحد الاثنين فى مدينة الرقة (شمال)، نتج بعضها عن غارات جوية وبعضها الاخر عن انفجار اسلحة وذخائر" بعد استهداف مخازن تابعة للتنظيم.

واشار الى ان "الانفجارات هزت المدينة باكملها"، مضيفا ان "الغارات استهدفت ايضا مناطق فى شمال وجنوب المدينة".

وقال عبد الرحمن "يعتقد ان الطائرات التى شنت الغارات فرنسية".

وتاتى هذه الغارات بعد تبنى تنظيم داعش اعتداءات نفذها ثمانية انتحاريين فى باريس الجمعة وحصدت فى حصيلة غير نهائية 129 قتيلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان عشر مقاتلات قاذفات فرنسية القت الاحد عشرين قنبلة على الرقة.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الغارات. وقال عبد الرحمن "يفرض تنظيم داعش استنفارا امنيا فى المدينة ومن الصعب تأكيد المعلومات عن حصيلة القتلى من المستشفيات الموجودة هناك".
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