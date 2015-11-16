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إحالة طالبين إخوانيين للمحاكمة العاجلة بتهمة التخطيط لتعطيل المواصلات

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إحالة طالبين إخوانيين للمحاكمة العاجلة بتهمة التخطيط لتعطيل المواصلات إحالة طالبين إخوانيين للمحاكمة العاجلة بتهمة التخطيط لتعطيل المواصلات
قررت النيابة العامة، إحالة طالبين من المنتمين لتنظيم الإخوان، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتورط فى الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لقطع الطرق العامة بهدف تعطيل المواصلات.

والمتهمان هما: "محمود.م.ز"، الطالب بكلية الهندسة "تخطيط عمرانى" جامعة القاهرة، و"أحمد.ع.عطية"، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة حلوان.

ويواجه المتهمان، بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين التخطيط لقطع الطرق العامة والرئيسية، وتعطيل وسائل النقل العام والمواطنين، بهدف إثارة غضب الجماهير ضد السلطات العامة، ومؤسسات الدولة، وانتهت التحقيقات لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

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مصر 365