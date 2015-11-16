بدء توافد طلاب الجامعات على رعايات الشباب لانتخاب الاتحادات الطلابية

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الجامعات على إدارات رعايات الشباب بكليات تلك الجامعات، للمشاركة فى العملية الانتخابية التى تجرى هذا العام بعد توقف 3 سنوات، وينتخب الطلاب أعضاء اللجان التنظيمية المختلفة بالاتحادات الطلابية، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الثلاثاء حال تساوى الأصوات.

ومن المقرر، أن تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وتجرى انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب يوم الأربعاء المقبل، ويتنافس على مقاعد اتحادات الطلاب بالجامعات، 22 ألفا و996 طالبا وطالبة بـ23 جامعة حكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، وبلغ إجمالى المستبعدين بسبب الطعون والتنازلات وغيرها 2525 مرشحا، حيث تقدم فى البداية 25521 طالبا وطالبة بأوراق ترشحهم.

وكشف الجدول النهائى، الذى أعلنته وزارة التعليم العالى، استبعاد 1537 طالبا وطالبة قبل فترة تقديم الطعون، بسبب عدم توافر الشروط التى أعلنتها اللائحة فيهم وعلى رأسها بند "النشاط الملحوظ" ومن بين 2911 طعنا قبلت اللجنة 1000 طعن ورفضت 1905 طعنا فيما تنازل 252 طالبا عن الترشح بعد الانتهاء من فحص الطعون.

وأظهر الجدول، أن عدد الطالبات اللاتى سيخضن الانتخابات بالجامعات المذكورة بلغ 5314 مقابل 9092 طالبا، وذلك ليس فى كل الجامعات، حيث هناك عدد من الجامعات لم تصنف الإحصائية الصادرة من وزارة التعليم العالى إجمالى المرشحين بها بين طلاب وطالبات وإنما تركت الخانة أمامها فارغة.

- 22 ألفا و996 طالبا يتنافسون اليوم بانتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب