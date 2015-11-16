بوتين: قاربنا على الانتهاء من فحص مواد تخص طائرتنا المنكوبة فى سيناء

رويترز

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية قاربت على الانتهاء من فحص مواد تخص طائرة روسيا التى سقطت فى أرض سيناء.

جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات عن لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء توضح أسباب سقوط الطائرة المفاجئ بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

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