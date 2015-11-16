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"20 مينيت" الفرنسى: بلجيكى من أصل مغربى الممول الرئيسى لتفجيرات باريس

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"20 مينيت" الفرنسى: بلجيكى من أصل مغربى الممول الرئيسى لتفجيرات باريس "20 مينيت" الفرنسى: بلجيكى من أصل مغربى الممول الرئيسى لتفجيرات باريس

اخبار فرنسا

قال موقع "20 مينيت" الفرنسى اليوم الاثنين، إن الممول والمدبر المحتمل لهجمات باريس هو البلجيكى من أصل مغربى، ويدعى عبد الحميد أباعود، ويبلع من عمره 27 عاما، وهو أحد الأعضاء النشطين فى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، وهو يشغل أيضا منصب الجلاد فى التنظيم .

وأوضح الموقع ذاته أن المتهم بتمويل العملية الإرهابية عبد الحميد أباعود، هو مواطن بلجيكى من منطقة مولينبيك، وأشار الموقع إلى أنه تم رصده فى العديد من العمليات الإرهابية، وأنه خطط لتنفيذ الكثير منها فى بلجيكا ولكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.

يشار إلى أن جهات الاستخبارات الفرنسية أعلنت فى وقت سابق تحديد هوية الانتحاريين الذين قاموا بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية فى فرنسا، وأسفرت عن مقتل 132 شخصًا وإصابة 352 آخرين.

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