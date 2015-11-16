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غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بشرم الشيخ

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غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بشرم الشيخ غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بشرم الشيخ
يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماع الأسبوعى، غداً الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، فى إطار جهود الحكومة لتشجيع السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، والتأكيد على أن المدينة آمنة، ويناقش الاجتماع الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة.

كما يتناول الاجتماع المقرر عقده غداً تقريرا حول الاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وتوافر الاحتياجات اللوجستية للجنة العليا للانتخابات، بجانب الاستعدادات الأمنية لوزارة الداخلية لتأمين الانتخابات.

ويناقش الاجتماع أيضا تقريرا حول أهم الآليات التى تتخذها الحكومة لتوافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، وجهود الحكومة لجذب الاستثمارات.

كما يعقد رئيس الوزراء فى إطار تواجده بمحافظة جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية للمحافظة لمتابعة الأوضاع بها.


>- الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى فى شرم الشيخ الثلاثاء المقبل
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- رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعات مغلقة مع وزراء الهجرة والثقافة والصناعة
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مصر 365

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