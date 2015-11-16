ربة منزل وعشيقها يذبحان شخصا ويطعنان آخر بأسيوط

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على سيدة وعشيقها متهمين بذبح شخص ومحاولة قتل آخر بطعنه وإصابته بجرح غائر فى البطن.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المقدم أيمن صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعى بوصول "ماهر.م.م" 55 عامًا عامل، مقيم فى "بلوك 8- أ" أبراج الكهرباء نزلة عبداللاه دائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالبطن، وتم نقله للمستشفى، والعثور على جثة "خيرى تادرس" 38 عاما حاصل على دبلوم صنايع مقيم بالواسطى مركز الفتح، وبها آثار جرح ذبحى بالرقبة وجرح طعنى بالبطن يرتدى ملابس داخلية داخل الشقة بنزلة عبد اللاه، وآثار دماء أسفل الجثة وميولة "قرن غزال" بها آثار دماء بسلة المهملات بمطبخ الشقة وبعض علب البيرة الفارغة، وآثار لتعاطى المخدرات والبانجو.

وبسؤال المصاب اتهم كلا من "ع.ع.ع" و"ر.ح.ع" 26 عاما مطلقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبطتهم وإحضارهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، واللواء الدكتور منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية والمقدم أيمن صالح رئيس مباحث قسم أول أسيوط للعمل على ضبط المتهم، والساقطة الذين فرا هاربين بعد ارتكاب الواقعة لتنفيذ قرار النيابة تحت إشراف مديرية أمن أسيوط، وبالاشتراك مع فرع الأمن العام، ومباحث قسم أول، وضباط إدارة البحث الجنائى.

تم وضع خطة بحث لفحص الأماكن المحتمل تردد المتهم وعشيقته عليها، وفحص علاقاتهما وفحص أقارب المتهم ومدى علاقته بهما ومدى مساعدتهما له فى الهرب والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تتبع اتصالات المذكور وتجنيد المصادر فى استدراج عشيقته.

ومن خلال السير فى خطة البحث، أسفرت عن أن المتهم المذكور فر هاربا إلى القاهرة وبرفقته المتهمة ونجلها "ى.م.ح"، وعلى الفور تم التنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام بأسيوط، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، وعمل عدة أكمنة واستدراج المتهم وعشيقته وطفلها ناحية الحسين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ عليهما واصطحابهما لقسم أول أسيوط، وجار تحرير المحضر الجنائى اللازم والعرض على النيابة العامة.