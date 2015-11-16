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حبس 4 إخوان ضبط بحوزتهم شعارات رابعة داخل شركة استيراد بالنزهة

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حبس 4 إخوان ضبط بحوزتهم شعارات رابعة داخل شركة استيراد بالنزهة حبس 4 إخوان ضبط بحوزتهم شعارات رابعة داخل شركة استيراد بالنزهة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 4 عناصر إخوانية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم داخل شركة استيراد وتصدير يمتلكونها وبحيازتهم دولارات وشعارات رابعة وأجهزة كمبيوتر تحوى بيانات تحرض على العنف وتخطط للتظاهر ضد الدولة.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى جهاز الأمن الوطنى تفيد بقيام شركة استيراد وتصدير بمنطقة النزهة بانتماء أصحابها إلى الإخوان وتمويل مظاهرات الإخوان، انتقلت قوة أمنية لمكان الشركة وبتفتيشها عثر بداخلها على شعارات رابعة ومبالغ مالية دولارات ومصرى وأجهزة كمبيوتر وتم التحفظ عليهم وإحالة المتهمين لنيابة النزهة.

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مصر 365