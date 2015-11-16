جامعة المنيا تناقش التدريب على استخدام قواعد البيانات العالمية

عقد مركز الحاسب الآلي بجامعة المنيا ورشة عمل خاصة بالتدريب علي استخدام قواعد البيانات العالمية تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، وبحضور فريق عمل من وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأكد الدكتور أبو المجد فى بيان اليوم، أهمية قواعد البيانات العالمية في المجالات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمجال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه إنطلاقاً من هذا الحرص عقدت هذه الورشة لتنمية قدراتهم البحثية وإلمامهم بالأبحاث والرسائل العلمية المنشورة عالمياً.

وأوضح الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أنه تم التدريب بالورشة علي مهارات البحث بقواعد البيانات العالمية التي يتيحها المجلس الأعلي للجامعات، وأيضا الخدمات الأخري التي تقدمها المكتبة الرقمية مثل نظام الفهرسة الموحد للرسائل الجامعية وعمليات النشر الإلكتروني للمجلات العلمية وميكنة المكتبات الجامعية.