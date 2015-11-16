أنشيلوتي: الأولوية في العودة للتدريب ستكون بالدوري الإنجليزي

(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد أن الأولوية ستكون للدوري الإنجليزي الممتاز حال عودته للتدريب من جديد.

وكان أنشيلوتي قد أقيل من منصبه كمدرب للميرينجي في شهر يونيو الماضي بعد الخروج خالي الوفاض في الموسم الماضي دون الفوز بأي بطولة، على الرغم من قيادته للفريق للفوز بأربع بطولات في الموسم الذي يسبقه، ومن ضمنها اللقب العاشر في دوري الأبطال والغائب غن خزائن النادي منذ عام 2002.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت لدي تجربتين رائعتين في فرنسا وإسبانيا (مع باريس سان جيرمان وريال مدريد). من المهم أن أبدأ وأن أجد ناديا لديه مشروع تنافسي. وسيكون أفضل بكثير إذا كان هذا في إنجلترا".

وأشرف الإيطالي، البالغ من العمر 56 عاما، على تدريب تشيلسي الإنجليزي من قبل في عام 2010 عندما قاده للقبي الدوري والكأس، حيث أنه لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي منذ إقالته من منصبه مع الفريق المدريدي.

وصرح أنشيلوتي "سأكون خارج الصورة حتى نهاية الموسم الحالي ثم أبحث عن ناد بداية من الموسم الجديد. ليس فقط في إنجلترا، من الممكن أن يكون في أي مكان آخر، ولكني لا أنوي العودة في الوقت الحالي".

ودافع المدرب الفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي في ثلاث مناسبات، اثنتين مع مواطنه إي سي ميلان وواحدة مع ريال مدريد، عن قرار الروسي رومان أبراموفيتش بالإبقاء على البرتغالي جوزيه مورينيو في منصبه المدير الفني لتشيلسي بعد البداية المخيبة للآمال هذا الموسم.

وقال في هذا الصدد: "مورينيو هو الرجل المناسب لهذا المنصب، لأنه يعرف جيدا وضع الفريق واللاعبين في الوقت الحالي. إدارة النادي اتخذت القرار السليم بالإبقاء عليه".

وأضاف "تشيلسي معتاد على المنافسة في أعلى المستويات. خسروا جزءا كبيرا من هذه الثقة وكانت النتائج سيئة، ولكنهم سيخرجون من هذا الموقف الصعب شيئا فشيئا".

وبعد مرور 12 جولة من عمر الدوري الإنجليزي يحتل الفريق اللندني المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وسبع هزائم، في الوقت الذي خرج فيه من دور الـ16 لبطولة (الكابيتال وان) على يد ستوك سيتي في شهر أكتوبر المنصرم، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) ويتأهل ستوك بركلات الجزاء الترجيحية.