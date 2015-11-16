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وفاة إخوانى متهم بالمشاركة فى مسيرات عنف الإرهابية عقب ضبطه فى بنى سويف

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وفاة إخوانى متهم بالمشاركة فى مسيرات عنف الإرهابية عقب ضبطه فى بنى سويف وفاة إخوانى متهم بالمشاركة فى مسيرات عنف الإرهابية عقب ضبطه فى بنى سويف
توفى موظف بنقابة أطباء بنى سويف ومتهم بالانتماء لجماعية الإخوان، عقب القبض عليه من قبل قوات الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف فجر اليوم الاثنين القبض على "عماد .ح. م" 49 سنة، موظف بنقابة أطباء بنى سويف، ومقيم بحى الزهور، بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان والمشاركة فى المسيرات.

وعقب القبض على المتهم واصطحابه إلى قسم شرطة بنى سويف لبدء التحقيق معه، شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى خاص بمدينة بنى سويف، إلا أنه تبين وفاته عقب وصوله للمستشفى بلحظات.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6988 لسنة 2015 إدارى قسم بنى سويف.

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