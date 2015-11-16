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بالصور.. جولة لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الخدمية بطور سيناء

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بالصور.. جولة لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الخدمية بطور سيناء بالصور.. جولة لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الخدمية بطور سيناء
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الاثنين، بتفقد تطور العمل بمشروع مزرعة تسمين العجول بالعاصمة طور سيناء، التابع لمؤسسة " الخير"، حيث وصلت العجول لأوزان من 400 آلى 500 كجم وسيتم الإعداد لبيعها كدفعة أولى والحصول على العائد منها لصالح الشباب، الذى تم تدريبه من خلال مشروع توفير فرص العمل لهم.

والذى يعتبر كنواة لمشروع عملاق لتسمين العجول لتوفير الثروة الحيوانية فى اطار تحويل طور سيناء إلى سلة غذاء وتوفيره وبلغ عدد الحيوانات فى المرحلة الأولى 3000 عجل بقرى، حيث يتقاسم كل 20 شابا فى عدد 100 رأس حيوانى.

كما تفقد المحافظ مشروع استصلاح 50 فدانا تروى بمياه الآبار الجوفيه بعد تحليتها باستخدام وحدة تنقية بتكنولوجيا تستخدم لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وتفقد مشروع إنشاء المزرعة النموذجية التجريبية لإنتاج الأسماك، حيث تم حفر 4 أحواض تربية الأسماك، بالإضافة لحوض الصرف، حيث سيتم ضخ المياه وتربية الزريعة إيذانا بإنتاج الأسماك داخل الجبال ووسط الصحراء.

كما قام المحافظ أيضا بتفقد أعمال إنشاء خطوط الصرف الصحى والمرافق لمشروعات الإسكان بطور سيناء مشروعات إنشاء عدد (1964 و640، و1000) وحدة سكنية من خلال خطة إنشاء عدد 6000 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء فقط لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والتحميل وأعمال اللاند سكيب لهذه الوحدات السكنية لتسليمها للمواطن خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى بمارس 2016.

رافق المحافظ فى جولته اللواء جمال الريس، السكرتير العام المساعد، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، ومديرى مديريات الزراعة، والثروة السمكية، والإسكان، وحكمدار المحافظة نائبا عن مدير الأمن.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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