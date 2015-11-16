تفعيل بروتوكول بين "تعليم دمياط" والتضامن الاجتماعى لسد العجز بالمدارس

قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه التقى مدير عام التضامن الاجتماعى حسام عبد الغفار بعد تسلمه عمله الجديد، بحضور أحمد فايد، المدير العام السابق، والذى وصل للسن القانونية للخروج على المعاش، وبحضور عالية النوشقاتى، مدير الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعى، ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل التعاون لتشغيل الخريجين لسد العجز بالمدارس تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بتنسيق تسكينهم لأقرب مدرسة لإقامتهم، وكذلك حسن معاملة المكلفين ومتابعة مديرية التضامن الاجتماعى كشريك أساسى لنجاح الخدمة العامة بالمدارس ووجود احتياطى لهم فى حالة أى انقطاع للمرشح.