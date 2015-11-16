وصول 8500 طن بوتاجاز لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف بيان صادر اليوم، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيم تايجر وعلى متنها 13 ألف و 922 طن زيوت نخيل صب قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة و9 راكب والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 راكب.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 364 راكب و28 سيارة و9 شاحنة، كما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 604 راكب و58 سيارة و10 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة و1 راكب والسفينة بيكادرين وعلى متنها 56 شاحنة و10 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 291 راكب و25 سيارة منهم 24 سيارة تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 286 راكب و1 سيارة و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 12 براد و3 تريلا، كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 687 راكب و7 شاحنة و4 سيارة و4 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و320 طرد سمك.