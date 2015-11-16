بدء انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية فى 17 كلية

بدأت انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، منذ قليل، فى 17 كلية على مستوى الجامعة وفرعها بمحافظة مرسى مطروح، وهى كليات الآداب والتجارة، الحقوق، التربية، طب الأسنان، الصيدلة، الطب، الهندسة، العلوم، التربية رياضية بنات، الفنون الجميلة، زراعة سابا باشا، الطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بالإضافة إلى كليات التربية والزراعة ورياض الأطفال بفرع الجامعة بمطروح.

يذكر أن انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ينافس فيها 1334 مرشحا بعد استبعاد 165 طالبا، بسبب عدم ممارستهم النشاط من قبل، وانسحاب 25 مرشحا من كلية الهندسة لأسباب خاصة.

كما أعلنت جامعة الإسكندرية فوز مرشحى كليات السياحة والفنادق، الزراعة، التمريض، التربية الرياضية بنين والتربية النوعية ورياض الأطفال بالتزكية فى انتخابات الاتحادات الطلابية، وتعيين مجالس لاتحاد الطلاب بكليات الإدارة الفندقية، التمريض والطب البيطرى بمطروح، نظرا لعدم إقبال الطلاب على التقدم للترشيح بها.