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السفارة المصرية في بولندا تروج للسياحة في مصر

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السفارة المصرية في بولندا تروج للسياحة في مصر السفارة المصرية في بولندا تروج للسياحة في مصر

16 نوفمبر 2015 | 9:47 صباحاً

أرشيفية

تشارك سفارة في بولندا، في أكبر معرض سياحي دولي، خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة المبذولة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لتنشيط السياحة في مصر باعتبارها رافدا أساسيا في التنمية الاقتصادية وما لذلك من أبلغ الأثر علي تحقيق الرواج الاقتصادي المرجو الذي يعود بالفائدة المباشرة على قطاعات واسعة من أبناء الوطن، تقوم سفارتنا في وارسو بنشاطات مكثفة في هذا الصدد، حيث تشارك في أكبر معرض سياحي دولي يقام هذا الشهر في بولندا، بالإضافة إلى  قيامها بإطلاق حملة إعلامية مكثفة للترويج لمختلف المقاصد السياحية وإبراز لما تملكه مصر من المقومات التاريخية والثقافية التي تجعلها تحظى بمكانة متميزة علي خريطة السياحة الدولية.
> وتأتي مجهودات السفارة المصرية في بولندا، وغيرها من البعثات المصرية، في إطار جهد منظم تقوم به السفارات المصرية بالخارج للترويج لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي لما يمثله من مصدر مهم للدخل ووسيلة حضارية لتنمية الثقافة بين الشعوب والمجتمعات المختلفة وتعميق الانتماء وتنمية الوعي والاعتزاز بالوطن.

2015-11-16

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