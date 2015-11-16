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ورشة عمل بعنوان «التدخين وآثاره السلبية» في الوادي الجديد‎

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ورشة عمل بعنوان «التدخين وآثاره السلبية» في الوادي الجديد‎ ورشة عمل بعنوان «التدخين وآثاره السلبية» في الوادي الجديد‎

مركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد – أرشيفية

 

ينظم مركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد، بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية التابع لإدارة الخارجة التعليمية،
> ورشة عمل بعنوان «التدخين وآثاره السلبية».

استعرض المحاضر محمود محروس، تاريخ التدخين وذكر عدة أسباب تؤدي إلى الإنخراط في التدخين، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات وطلب من كل مجموعة توضيح أضرار التدخين، ثم استعرض تناول أضرار التدخين الصحية والاقتصادية، حيث أن التدخين يسبب السرطان بأنواعه وضيق في التنفس وتصلب الشرايين، كما أوضح مخاطر التدخين السلبي وأضراره الوخيمة على الرضع والأطفال ومرضى القلب والرئة بصفة خاصة وعلى المحيطين بصفة عامة.

و أكد حمدي كامل، مدير مركز الإعلام، أن مركز الإعلام مستمر في تنفيذ الندوات التي تساعد على بناء جيل سليم صحيًا ونفسيًا وقادر على الارتقاء بمصر والارتقاء بنفسه.

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