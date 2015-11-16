وزير الأوقاف الفلسطيني ومفتي القدس يغادران إلى عمّان

غادر مطار القاهرة الدولي كلًا من الدكتور يوسف دعيس وزير الأوقاف الفلسطيني، ومحمد أحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، متجهين إلى الاْردن بعد وصولهما من الأقصر.

وقد أشاد دعيس على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموقف مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ولمساندة أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على رفع المعاناة عنهم.

وقال الوزير الفلسطيني “إننا نثمن عاليًا دور مصر القومي والوطني لدعمنا وإن مصر هى المأوى والموطن والأمن للفلسطينيين وشريان الحياة لأهلنا في غزة”.

يذكر أن مفتي القدس قد أكد في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الساحة الفلسطينة تتعرض لإرهاب الدولة وإرهاب العصابات والتنظيمات اليهودية، مشيرًا إلى أن التطرف والقتل باسم الدين يحمل في طياته التطهير العرقي بهدف تهويد الأرض وطمس الهوية الإسلامية والعربية في الأراضي المحتلة.