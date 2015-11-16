التموين تنسق مع كارفور لطرح سلع "القابضة الغذائية".. وتخفيض أسعار 27 سلعة

أعلن هيرفى ما جيديه، المدير الإقليمى لمؤسسة كارفور العالمية بالشرق الأوسط، أنه سيتم تخفيض أسعار 27 سلعة غذائية وغير غذائية داخل فروع كارفور بمصر وعددها 23 فرعا، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 10% و40%، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية العام القادم.

وأوضح هيرفى، أن هذه الخطوة تأتى للدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة كارفور داخل مصر وجنبا إلى جنب مع قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة تلبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وأكد المدير الإقليمى لمؤسسة كارفور العالمية بالشرق الاوسط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع التى سيتم تخفيض أسعارها تأتى على رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق والمكرونات والصلصة والتونة واللبن والعصائر والصابون والمنظفات وغيرها من السلع، مشيرا إلى أنه سبق أن تم الاتفاق بين وزارة التموين وسلسلة كارفور العالمية على تثبيت أسعار 30 سلعة غذائية فى كافة فروعها بمصر وذلك من عام 2014 وحتى عام 2015.

وقال إنه سيتم إقامة 65 فرعا جديدا لسلسة كارفور فى كافة محافظات مصر خلال الخمس سنوات القادمة بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير العديد من فرص العمل مشيرا إلى أن 99% من العمالة داخل سلاسل كارفور من المصريين، وأنه بلغ عدد الزيارات التى قام بها المصريون لسلاسل كارفور داخل مصر خلال العام الحالى حوالى 116 مليون زيارة.

وأكد أنه اتفق مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على شراء كميات كبيرة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعرضها للبيع داخل سلاسل كارفور بمصر وفى فروعها بالخارج نظرا لجودتها وانخفاض أسعارها وتشجيعا للصناعة المصرية.

وقالت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز ينفذ حاليا خطة لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وأسواق حديثة على الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية فى معظم محافظات مصر بهدف تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية ولتقليل الهادر من المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد، مما يعمل على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار منخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أن القطاع سوف يتابع تخفيضات أسعار السلع الغذائية فى السلاسل التجارية للتأكد من جديتها، حيث سيتم وضع السعر قبل التخفيض والسعر بعض التخفيض على السلعة والتأكد من جودتها والالتزام بالأوزان.

وأضاف ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة 30 منطقة لوجستية بحلول عام 2020 تصل إلى 80 منطقة لوجستية حتى عام 2030 لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

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