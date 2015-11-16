مفاجأة..شركة المياه رفضت استلام محطة السيوف منذ عامين بسبب تعطل الطلمبات

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفضت استلام محطة السيوف عام 2013 رغم انتهاء تنفيذها وذلك بسبب مخالفة الطلمبات التى تم شراؤها وتركيبها لشروط الاستشارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عيوب الطلمبات الجديدة يكمن فى طول الكرانك الخاصة بالطلمبة، مشيرة إلى أن طول الكرانك للطلمبات التى تم شراؤها كان أقصر بكثير من الطول المطلوب وهو ما يؤدى إلى تكسير قواعد المحطة، وهو ما بسببه رفضت الشركة القابضة استلام المحطة وطالبت بتغيير الطلمبات قبل الاستلام.

وأشارت المصادر، إلى أن رفض الشركة القابضة استلام المحطة بسبب عيوب ومخالفة الطلمبات الجديدة أدى إلى عدم تشغيل المحطة والاستفادة منها لمدة أكثر من عام، رغم حاجة محافظة الإسكندرية لهذه المحطة والتى كانت ستساهم فى تقليل حدة الأزمة التى تعرضت لها المحافظة الفترة الماضية عقب سقوط الأمطار والسيول.

الجدير بالذكر أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية قد ألقت القبض على عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى للصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية فى قضية إهدار المال العام بسبب توريد 7 طلمبات فى بداية عام 2013 بقيمة 30 مليون جنيه، ومازالت تلك الطلمبات لا تعمل منذ بداية تركيبها بالمحطة وحتى الآن لتعذر تشغيلها مع نظام التشغيل بمحطة الصرف.

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