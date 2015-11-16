بعد هجمات باريس..حريق "متعمد" بأحد مساجد كندا..وتهديد مركز إسلامى بأمريكا

أكدت شرطة مدينة بيتربروغ بمقاطعة أونتاريو الكندية أن الحريق الذى اندلع فى مسجد السلام، هو "جريمة متعمدة".

وقال ديبى جيلليز المسئول فى شرطة بيتربروغ لـCNN إن "الشرطة تحقق فى الحريق باعتباره جريمة كراهية"، مضيفا أنه "غير معروف كيف اندلع الحريق، ولم يكن هناك إصابات".

وفى ولاية فلوريدا الأمريكية، أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، فى بيان، أن "المركز الإسلامى فى مدينة بطرسبورج تلقى تهديدات بعد هجمات باريس"، وأضاف البيان أن "هناك مسجدا آخر فى الولاية تلقى اتصالا جاء فيه تهديد بشن هجمات قاتلة عليه وعلى مساجد أخرى فى الولاية"، وأشار البيان إلى أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فى التهديدات.

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