رئيس هيئة المساحة: 360 مليون جنيه تعويضات لأهالى الشريط الحدودى بسيناء

كشف المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية للمساحة، أن إجمالى التعويضات لأهالى الشريط الحدودى بسيناء يبلغ نحو 360 مليون جنيه، مضيفا أن الأمن القومى لا فصال فيه نهائيا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العاملين يقومون بحصر المساحات المنزرعة بكل شريحة، وكذلك عدد المنازل، وتصنيفها وتجميع هذه البيانات وأصحابها وتسليمها لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أنه تم صرف حوالى 120 مليون جنيه تعويضات لأصحاب الأراضى والمنازل التى نزعت ملكيتها، وقال إن "الشريط الحدودى مع قطاع غزة يبلغ طواله 15 كيلو مترا مربعا، وبعمق 5 كيلو مترات، وقد قمنا بتقسيمه إلى عدة شرائح تتناسب مع العمق والطول كل شريط منه بعمق نصف كيلو متر، وقد انتهينا من شريحتين، ونعمل حاليا فى الشريحة الثالثة".

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