ضبط 11 من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى غرق 8 بمركب "إدكو"

تمكنت قوات حرس الحدود بالاشتراك مع مباحث إدكو بمحافظة البحيرة، منذ قليل من ضبط 11 شخصا من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطة فى غرق مركب إدكو والذى كان على متنه 13 هجرة غير شرعية واثنين آخرين من طاقم المركب.

وشارك فى الحملة كل من الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز إدكو بإشراف اللواء أشرف عبد القادر رئيس مباحث البحيرة.

وقامت القوات بضبط الـ11 ومعهم مركب أبو مريم المتوكل على الله والمتورطين فى غرق 8 أشخاص فى هجرة غير شرعية يوم السبت الماضى.

وقامت قوات أمن شرطة إدكو بحجز المتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة بعد قليل.

يذكر أن مركبا كان يستقل 15 من الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين عبر ساحل البحر المتوسط والمسافرين لليونان ومنها لإيطاليا، إلا أن المركب تعرض للغرق وتم إنقاذ 7 فقط وتعرض 8 آخرين للغرق تم انتشال جثث 5 فيما جار البحث عن 3 آخرين مفقودين.

- نيابة إدكو تأمر بضبط 11 شخصًا من المتورطين فى غرق مركب يقل 13 فردا

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