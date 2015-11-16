رئيس وزراء فرنسا: نتعقب الإرهاب فى أى مكان بالعالم

قال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، كنا نعرف أن هناك هجمات تدبر ليس ضد فرنسا فقط بل وأوروبا أيضا من قبل داعش، وسوف نتحرك فى كل مكان لضرب الإرهاب.

وأضاف خلال لقاء مع إحدى الفضائيات الفرنسية، اليوم الاثنين، من باريس محذرا من التجمع، مضيفا أنه لابد من أن نعيش حياتنا مع هذا التهديد، ولابد أن يضم الشعب الفرنسى جهده ضد الإرهاب، فرنسا وأوروبا تعيش بشكل عام بسلام، بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الاعتداءات الإرهابية تؤثر على هذا السلام.

وأكد أن اعتداءات باريس التى أوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا "نظمت ودبرت وخطط لها" من سوريا متوعدا بـ"ردود جديدة" فرنسية بعدما نفذت المقاتلات الفرنسية الأحد غارات مكثفة على مواقع لتنظيم داعش فى معقله فى سوريا.

وقال فالس، إن الشرطة الفرنسية داهمت منازل أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون الليلة الماضية فى مناطق متفرقة من البلاد، وذلك فى أعقاب هجمات باريس.

وأوضح "نستفيد من إطار العمل القانونى الذى تسمح به حالة الطوارئ لاستجواب الأشخاص المنتمين للحركة الجهادية الأصولية، وكل من يروجون لكراهية الجمهورية."

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