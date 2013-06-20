أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

وزير التموين:فتح باب التسجيل لاضافة المواليد الجديدة لما قبل 2005

Google+ Print
وزير التموين:فتح باب التسجيل لاضافة المواليد الجديدة لما قبل 2005 وزير التموين:فتح باب التسجيل لاضافة المواليد الجديدة لما قبل 2005

صرح الدكتور باسم عوده وزير والتجارة الداخلية بأنه سيتم فتح باب التسجيل لاضافة المواليد لما قبل عام 2005 واستخراج بطاقة تموينية جديدة من خلال بوابة الدعم على موقع بوابة الالكترونية خلال الشهر المقبل.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالوزارة الى انه يقوم بمتابعة تسجيل واضافة المواليد الجدد بشكل دوري حيث تم اضافة نحو 650 الف طفل جديد كما قام 8ر1 مليون مواطن بتحديث بياناتهم وقام 5ر3 مليون مواطن بعمل محاولة استخدام صحيحة و20 مليون مواطن بياناتهم غير مكتملة مثل (الاسم الرباعي-ارقام بطاقات الرقم القومي غير موجودة) .

وأكد عوده حرص الوزارة على التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح ليس مع وسائل الاعلام فقط ولكن مع كافة المواطنين موضحا انه يتم الاعلان عن اي انجاز تحققه الوزارة واي صعوبات تواجهها، مشيرا الى ان الحكومة الحالية على الرغم من انها حكومة انتقالية الا انها تعمل بشكل جدي وسريع لحل المشكلات لحد تسليم الى حكومة منتخبة.
> ولفت عودة الى ان 23 فى المائة من الفقراء بمصر ليس لديهم بطاقة تموينية و43 فى المائة ممن لايستحقون الدعم لديهم بطاقة تموينية أي ما يقرب من نحو 9 ملايين مصري لهم الحق فى الحصول على التموين ونفس العدد نقريبا لايحتاج للدعم.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو