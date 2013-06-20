وزير التموين:فتح باب التسجيل لاضافة المواليد الجديدة لما قبل 2005

صرح الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم فتح باب التسجيل لاضافة المواليد لما قبل عام 2005 واستخراج بطاقة تموينية جديدة من خلال بوابة الدعم على موقع بوابة الحكومة الالكترونية خلال الشهر المقبل.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالوزارة الى انه يقوم بمتابعة تسجيل واضافة المواليد الجدد بشكل دوري حيث تم اضافة نحو 650 الف طفل جديد كما قام 8ر1 مليون مواطن بتحديث بياناتهم وقام 5ر3 مليون مواطن بعمل محاولة استخدام صحيحة و20 مليون مواطن بياناتهم غير مكتملة مثل (الاسم الرباعي-ارقام بطاقات الرقم القومي غير موجودة) .

وأكد عوده حرص الوزارة على التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح ليس مع وسائل الاعلام فقط ولكن مع كافة المواطنين موضحا انه يتم الاعلان عن اي انجاز تحققه الوزارة واي صعوبات تواجهها، مشيرا الى ان الحكومة الحالية على الرغم من انها حكومة انتقالية الا انها تعمل بشكل جدي وسريع لحل المشكلات لحد تسليم الى حكومة منتخبة.

> ولفت عودة الى ان 23 فى المائة من الفقراء بمصر ليس لديهم بطاقة تموينية و43 فى المائة ممن لايستحقون الدعم لديهم بطاقة تموينية أي ما يقرب من نحو 9 ملايين مصري لهم الحق فى الحصول على التموين ونفس العدد نقريبا لايحتاج للدعم.

> أ ش أ