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«قضاء أبوظبي» تؤكد أهمية الرقي بسبل التعاون مع سوق أبوظبي العالمي

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«قضاء أبوظبي» تؤكد أهمية الرقي بسبل التعاون مع سوق أبوظبي العالمي «قضاء أبوظبي» تؤكد أهمية الرقي بسبل التعاون مع سوق أبوظبي العالمي

استقبلت دائرة القضاء بمقرها الرئيسي في أبوظبي وفد سوق ابوظبي العالمي، وذلك في إطار اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء وتوجيهات سموه الدائمة بضرورة التواصل والتباحث مع الجهات القضائية في الدولة وخارجها بما يساهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وفق أرقى الممارسات المعتمدة لضمان استقرار وتنمية الثقة بمكانة الدولة بشكل عام وامارة أبوظبي بشكل خاص في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمصالح والاستثمارات.

والتقى المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور المستشار علي البلوشي، النائب العام لامارة ابوظبي، بالوفد الزائر برئاسة سعادة احمد علي الصايغ، رئيس مجلس ادارة سوق ابوظبي العالمي، وحضور اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي .

حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الطرفين بما يرتقي بالأداء نحو أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في دعم التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما استعرض وكيل دائرة القضاء في أبوظبي الخطة الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها دائرة القضاء بهدف تحقيق مكانة متميزة عالمياً

وناقش الطرفان بحضور مدير التفتيش القضائي ومدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، سبل التعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي وسوق ابوظبي العالمي بما يرتقي بالأداء نحو أفضل الممارسات العالمية.

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