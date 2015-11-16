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وفاة مدرس دهساً في رأس الخيمة

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وفاة مدرس دهساً في رأس الخيمة وفاة مدرس دهساً في رأس الخيمة

لقي «ن. أ» 50 عاماً، عربي الجنسية، مصرعه دهساً في حادث مروري وقع بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، مساء أمس الأول. وكشفت مصادر مختصة أن الحادث وقع أثناء عبور المتوفى والذي يعمل مدرس تربية إسلامية بمدرسة غليلة شمال الإمارة، للشارع أمام مركز شرطة الرمس، حيث باغتته سيارة يقودها الشاب المواطن «ح.

م» ما أدى لدهسه وإصابته إصابات حرجة نقل على إثرها لمستشفى صقر بالإمارة. وفور ورود البلاغ توجهت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه سرعان ما توفي متأثراً بإصاباته، وتسلمت الشرطة المختصة الحادث لإجراء اللازم، وتسليم الجثة لذويه لإجراء مراسم الدفن.

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