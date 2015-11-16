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إزالة 74 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 74 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 74 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج

أرشيفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، نظراً لتهديد تلك التعديات أمن الغذائى .

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة عدد 74 حالة تعدي علي الأراضي الزارعية وأملاك الدولة، إذ قامت الوحدات المحلية لمراكز دار السلام وجرجا والبلينا وطما والمنشاة وساقلتة وجهينة، بالإشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة، وأسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 74 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية .

فيما تمت إزالة عدد 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، ناحية مركز دار السلام ، وإزالة عدد 6 حالات ناحية مركز جرجا ، وكذلك إزالة عدد 23 حالة نحية مركز البلينا ، كما تمت إزالة عدد 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها حالتين أملاك دولة ناحية مركز طما ، وإزالة عدد 10 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية ناحية مركز المنشاة ، وإزالة عدد 4 حالات ناحية مركز ساقلتة ، وعدد 3 حالات ناحية مركز جهينة.

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