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ضبط ألف شيكاره دقيق غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط‎

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ضبط ألف شيكاره دقيق غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط‎ ضبط ألف شيكاره دقيق غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط‎

أرشيفية

شن مفتشو بمحافظة أسيوط حملة تموينية بمركز ديروط، استهدفت مطحن بدشلوط، حيث تم ضبط 1000 شيكارة دقيق تموينى غير صالح للاستهلاك الآدمى، بعد توجه المواطنين بعدة شكاوى حول سوء رغيف الخبز.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد ضبط 1000 شيكارة دقيق تموينى، زنة الواحدة 50 كيلو جرامًا من ناتج الأقماح الممزوجة بالرمال والحصى.

وقد أشارت المتابعة لمصدر المضبوطات عن أن الأقماح ترد للمطحن من أحد شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة بنى سويف شونة سمسطا على الطريق الصحراوى الغربى لصاحبها (محمود.ن)، وتم أخذ عينه عشوائية من الدقيق والأقماح والردة لإرسالها إلى معامل التحليل المركزيه بوزارة التموين، وتحرر محضر رقم 18845 جنح ديروط لسنة 2015.

كما تم ضبط كمية من الأقماح على سبيل الجشنى، بإجمالى وزن 126 كيلو جرامًا بداخل جوالين بلاستيك، وتم التحفظ على الدقيق والأقماح بمقر المطحن لحين صدور قرار النيابة العامة للتصرف بشأنها.

 

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