أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هاشتاج "نصلى من أجل سوريا " يتصدر تويتر ردا على الحرب الأهلية

Google+ Print
هاشتاج "نصلى من أجل سوريا " يتصدر تويتر ردا على الحرب الأهلية هاشتاج "نصلى من أجل سوريا " يتصدر تويتر ردا على الحرب الأهلية
تصدر هاشتاج "نصلى من أجل سوريا"، صباح اليوم الاثنين، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين واحتل الهاشتاج، المرتبة الأولى فى صدارة التصنيف اليومى، وذلك ردا على الحرب الأهلية السورية، التى بدأت منذ أربع سنوات، والتى تلقى بظلالها الأسود على شعبها نتيجة ما تعرضوا له من سقوط آلاف القتلى، وعشرات الجرحى والمشردين، والمئات من المعتقلين، احتجاجًا على ممارسات السلطة الحاكمة فى سوريا، وعلى الشباب الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا مجموعة من شعارات الحرية والكرامة اندلعت من خلالها ثورة الجياع والقهر، داعين للشعب السورى الصمود أمام طغيان النظام الحاكم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365