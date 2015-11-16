هاشتاج "نصلى من أجل سوريا " يتصدر تويتر ردا على الحرب الأهلية

تصدر هاشتاج "نصلى من أجل سوريا"، صباح اليوم الاثنين، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين واحتل الهاشتاج، المرتبة الأولى فى صدارة التصنيف اليومى، وذلك ردا على الحرب الأهلية السورية، التى بدأت منذ أربع سنوات، والتى تلقى بظلالها الأسود على شعبها نتيجة ما تعرضوا له من سقوط آلاف القتلى، وعشرات الجرحى والمشردين، والمئات من المعتقلين، احتجاجًا على ممارسات السلطة الحاكمة فى سوريا، وعلى الشباب الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا مجموعة من شعارات الحرية والكرامة اندلعت من خلالها ثورة الجياع والقهر، داعين للشعب السورى الصمود أمام طغيان النظام الحاكم.



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