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ميركل تجرى محادثات مع بوتين حول الأزمة السورية

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ميركل تجرى محادثات مع بوتين حول الأزمة السورية ميركل تجرى محادثات مع بوتين حول الأزمة السورية

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات شخصية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول إمكانيات إجراء عملية سلام فى سوريا.

وذكرت مصادر حكومية ألمانية أن أساس اللقاء الذى استغرق 40 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين ليلة الأحد/الاثنين فى مدينة بيليك التركية كان مؤتمر وزراء الخارجية الذى عقد فى فيينا أول أمس السبت لبحث الأزمة السورية.

وسبق هذا اللقاء اجتماع بين بوتين ونظيره الأمريكى باراك أوباما، حيث أجرى الزعيمان محادثات فى بيليك حول إجراء مفاوضات سلام من أجل سورية بوساطة الأمم المتحدة، وهو ما تم الاتفاق عليه فى فيينا.

وتنص خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر فيينا على تشكيل حكومة انتقالية فى سورية فى غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهرا.

كما أجرت ميركل محادثات مع بوتين حول النزاع الأوكرانى، والتى تطرقت فيها إلى الاستمرار فى تطبيق اتفاقية السلام التى تم إبرامها فى مينسيك فى فبراير الماضى، حسبما ذكرت مصادر حكومية ألمانية.

ويعتزم رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين فى مدينة بيليك بالقرب من أنطاليا إصدار بيان حول مكافحة الإرهاب بعد ظهر اليوم.
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