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بدء ماراثون الانتخابات الطلابية فى جامعة سوهاج

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بدء ماراثون الانتخابات الطلابية فى جامعة سوهاج بدء ماراثون الانتخابات الطلابية فى جامعة سوهاج
تنطلق اليوم الاثنين الجولة الأولى فى الانتخابات الطلابية بجامعة سوهاج، ويتم خلالها فتح لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان الطلابية على مستوى الكليات، وفرز الأصوات فى نفس اليوم، وتعلن النتيجة عقب انتهاء لجنة الفرز.

وصرح د نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، بأن جولة الإعادة تجرى فى هذه الجولة فى اليوم التالي، وذلك فى حالة تساوى الأصوات وتستكمل الانتخابات يوم الأربعاء 18 نوفمبر لانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية.

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