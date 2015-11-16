لو بتعانى من التهاب الشعب الهوائية.. 3 وصفات من العسل تغنيك عن الأدوية

يعانى الكثيرون من التهاب الشعب الهوائية وعادة يستمر التهاب الشعب الهوائية الحاد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن فيستمر لمدة ثلاثة أشهر إلى سنتين، وعادة ما يتطلب العلاج الطبى، حيث يعتبر اضطرابا خطيرا على المدى الطويل.

وأوضح تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أسباب التهاب الشعب الهوائية والعلاج الطبيعى الأمثل، وتشمل:

• أسباب التهاب الشعب الهوائية

>

• العسل أفضل العلاجات الطبيعية للشعب الهوائية

>

كما يمكن استخدام العسل بطرق مختلفة مثل:

>

>وترجع الإصابة بهذا المرض التنفسى فى المقام الأول للبكتيريا أو الفيروسات التى تهيج الشعب الهوائية.>وهناك بعض الأسباب الأخرى لهذا المرض، ومنها:>الحساسية، العدوى، السعال والبرد، التغيرات فى الغلاف الجوى، التدخين، الغبار أو الضباب، التلوث.> أعراض التهاب الشعب الهوائية>وأوضح الخبراء أن الأعراض الشائعة التى يعانى منها الكبار أو الأطفال هى ألم فى الصدر أو ضيق ومضاعفات فى التنفس، والسعال مع المخاط (أخضر أو أصفر)، والحمى، آلام العضلات، احتقان الأنف، والتعب.>وأكد الخبراء أن العسل مفيد جدًا لعلاج التهاب الشعب الهوائية، لخصائصه المضادة للفيروسات وكذلك الخصائص المضادة للجراثيم حيث إن العسل يساعد على تهدئة الحلق، وعلاوة على ذلك، فإنه يبنى نظام مناعة قوى.>1- إضافة ملعقة من العسل فى كوب من الشاى العادى.

2- إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الفلفل الأسود ومعجون الزنجبيل الطازج، ومسحوق القرنفل، واستهلاك هذه العجينة لعلاج حرقان الحلق ومشاكل التنفس.

3- للحد من التهاب الحلق والإحساس بالاختناق، يتم إضافة بضع قطرات من الليمون فى ماء دافئ، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ويتم شربه بعد مزجه جيدًا.

>