لو بتقعد كتير.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض السكر والضغط والسمنة

"الحركة بركة " والنشاط يحميك من الأمراض وقديما كان أغلب الناس يتناولون الأطعمة الغنية بالدهون ولكنهم يبذلون المزيد من الجهد والحركة فيتجنبون الإصابة بالسمنة، لأنهم يحركون عضلات الجسم.

ومؤخرا زادت نسبة الإصابة بالسمنة وأصبحت من أكثر الأمراض انتشارا، وخاصة بين الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة، ولا يمارسون أى نشاط بدنى.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الجلوس لفترات طويلة فى العمل أو فى المنزل أو فى أى مكان، قد يعرضك للإصابة بالسمنة المفرطة.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الجلوس لفترات طويلة دون التحرك يتسبب فى إصابتك بمرض السكر، أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم.

وأضافت د.آمال، أن من أهم أسباب الإصابة بالسمنة العادات الغذائية الخاطئة وعدم المعرفة بالأسباب التى تساهم فى زيادة الوزن بشكل كبير.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة التى تساعد على تجنب زيادة الوزن والسمنة للأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة ومنها:

1- تناول الفواكه بكثرة.

>2- استخدام الأساليب الصحية فى الطهى.

>3- التعرف على الفوائد المتعددة للفواكه والخضروات.

>4- عند الجلوس لفترات طويلة ينصح بالمشى كل نصف ساعة لمدة 5 دقائق، وذلك لتجنب السمنة والإصابة بالجلطات.

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