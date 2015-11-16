مميش: 95 سفينة بحمولة 6 ملايين طن عبرت القناة خلال اليومين الماضيين

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال اليومين الماضيين بداية من السبت وحتى أمس الأحد، عبور 95 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 5 ملايين و970 ألف طن حمولات مختلفة.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 49 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و25 ألف طن، بينما عبرت القناة الجديدة خلال اليوميين الماضيين 45 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و945 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أنه يوم السبت عبرت القناة من الاتجاهين 48 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن وشهدت القناة القديمة عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت القناة الجديدة من الجنوب 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM JULES VERNE بحمولة قدرها 179 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.

وأوضحت التقارير عبور 47 سفينة أمس الأحد بحمولة قدرها 3 ملايين و170 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور24 سفينة بحمولة قدرها مليون و325 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC NEW YOURK بحمولة قدرها 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و845 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية META MAERSK بحمولة قدرها 263 ألف طن.